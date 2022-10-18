В Воронежской области девушка, рулившая «Ладой», врезалась в «Рено»

«Лада» после столкновения вылетела на обочину. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 17 октября, в 9.48 на 6 километре дороги М-4 «Дон» – Лиски случилась авария. 20-летняя девушка из Воронежа, рулившая «Ладой-219000», потеряла контроль над машиной. Автомобиль вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «Рено Сандеро», которым управляла 36-летняя жительница Лискинского района. А затем отлетел на обочину дороги.

«Рено» после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

20-летняя девушка получила травмы разной степени тяжести и попала в больницу. Полицейские выясняют, почему она допустила выезд на встречную полосу.

- Всего 17 октября в Воронежской области случилось 114 ДТП, из них 87 – в Воронеже, 24 – на дорогах в районах, 3 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека. Автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей и еще 58 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.