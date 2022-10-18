В Воронеже автомобиль снес школьный забор

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Ночью 18 октября в Центральном районе Воронежа произошла авария. Легковой автомобиль на полной скорости снес металлический забор и влетел на территорию школы №20, расположенной на улице Ломоносова. Очевидцы сообщают, что машину подрезал другой участник дорожного движения.

По данным полиции, 21-летний водитель на «КИА», двигаясь по улице Ломоносова со стороны улицы Березовая Роща в направлении Московского проспекта, столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан» под управлением 25-летнего воронежца. После этого одну из иномарок выбросило с дороги на школьный забор.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Шевроле Клан», его забрала скорая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, школа продолжает работать в обычном режиме. Убрать остатки разбитой машины со двора школы и восстановить поврежденное ограждение администрация обещает в ближайшее время.