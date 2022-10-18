Мобилизованному воронежцу помогли зарегистрировать брак с возлюбленной

Фото из архива "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В управе Ленинского района «Комсомолке» рассказали трогательную историю. В Общественную приемную губернатора обратилась выпускница Воронежской государственной академии спорта Александра с просьбой помочь в регистрации брака с любимым Ярославом. Пара планировала сыграть свадьбу в мае следующего года, но обстоятельства изменились. Ярослава призвали по частичной мобилизации, и он уже отправился в пункт приема пополнения за пределы Воронежа.

Александра по этому вопросу звонила по всем известным ей телефонам, но там не смогли ей помочь.

Руководитель Общественной приемной Зинаида Полонец связалась по телефону с командиром Ярослава и руководителем ЗАГС по месту нахождения воинской части. И они помогли зарегистрировать военно-полевой брак в день подачи заявления в ЗАГС одного из районов области.

Александра рассказала, что церемония прошла быстро. Молодожены надели друг другу обручальные кольца, произнесли заветные слова. На регистрации брака присутствовали мама невесты, бабушка и папа жениха.

А всего в Общественной приемной губернатора при управе Ленинского района за 9 месяцев этого года помогли решить проблемы 260 воронежцам.

Приемная работает ежедневно, кроме выходных праздничных дней:

Понедельник-четверг с 9.00 до 18.00;

Пятница с 9.00 до 16.45;

Прием граждан с 9.00 до 16.00.

Среда - не приёмный день.

Расположена приемная в здании управы Ленинского района (ул. 20-летия Октября, 115, 1 этаж, каб. 101, телефон 206-91-10).