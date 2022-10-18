В Воронежской области снизилась заболеваемость ОРВИ

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За минувшую неделю, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Воронежской области зарегистрировали 12127 больных с признаками ОРВИ, в том числе 6149 детей до 14 лет. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 7,9%.

По информации врачей, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии — вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.

В области продолжают делать прививки против гриппа. По состоянию на 17. Октября прививками охвачено 27% населения области, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.