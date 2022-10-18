На горячую линию по мобилизации в Воронежской области поступило 1107 звонков

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

17 октября на горячую линию 122 от жителей Воронежской области поступило 1 107 звонков с вопросами о частичной мобилизации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, горячая линия работает с 23 сентября в круглосуточном режиме. В первые дни операторы колл-центра принимали по несколько тысяч обращений и давали людям разъяснения.

Ежедневно сотрудники МФЦ получают актуальную новую информацию и передают ее интересующимся жителям региона.