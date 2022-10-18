С начала 2022 года воронежские леса горели 14 раз

После осенних дождей угроза возникновения лесных пожаров сошла на нет Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

17 октября в лесах Воронежской области завершился пожароопасный сезон, который действовал с 1 апреля. По данным управления лесного хозяйства, с начала 2022 года в регионе на землях лесного фонда ликвидировали 14 лесных пожаров на общей площади 29,72 га. Все пожары удалось потушить в короткий срок – в течение суток с момента их обнаружения.

Крупных лесных пожаров не допустили. Средняя площадь пожара в 2022 году составила 2,1 га. Сотрудники лесопожарных станций приняли участие в тушении 131 ландшафтного пожара на территориях, граничащих с лесным фондом.

По словам лесников, это хороший итог года. Ведь в 2021 году воронежские леса горели 41 раз, а общая площадь пожаров составила 606 га.

Теперь начались работы по консервации лесопожарной техники на зимний период, демонтажу аншлагов и баннеров, информирующих о введенных ограничениях на доступ граждан в хвойные насаждения.