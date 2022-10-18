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Общество18 октября 2022 5:47

С начала 2022 года воронежские леса горели 14 раз

Пожароопасный период завешился 17 октября
Ирина КАЗАНИНА
После осенних дождей угроза возникновения лесных пожаров сошла на нет

После осенних дождей угроза возникновения лесных пожаров сошла на нет

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

17 октября в лесах Воронежской области завершился пожароопасный сезон, который действовал с 1 апреля. По данным управления лесного хозяйства, с начала 2022 года в регионе на землях лесного фонда ликвидировали 14 лесных пожаров на общей площади 29,72 га. Все пожары удалось потушить в короткий срок – в течение суток с момента их обнаружения.

Крупных лесных пожаров не допустили. Средняя площадь пожара в 2022 году составила 2,1 га. Сотрудники лесопожарных станций приняли участие в тушении 131 ландшафтного пожара на территориях, граничащих с лесным фондом.

По словам лесников, это хороший итог года. Ведь в 2021 году воронежские леса горели 41 раз, а общая площадь пожаров составила 606 га.

Теперь начались работы по консервации лесопожарной техники на зимний период, демонтажу аншлагов и баннеров, информирующих о введенных ограничениях на доступ граждан в хвойные насаждения.