Следователи начали проверку по факту избиения подростка в общежитии под Воронежем

скриншот видео из соцсетей

К полицейской проверке факта избиения 15-летнего подростка в общежитии училища в Новой Усмани подключились сотрудники регионального следственного управления СК России.

- Следователи начали доследственную проверку по сообщениям в СМИ о том, что в общежитии одного из образовательных учреждений села Новая Усмань 15-летний студент подвергся избиению со стороны старшекурсника. Следователи СК установят все обстоятельства, содержащиеся в публикациях и на видеозаписи. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц образовательного учреждения, будет опрошен пострадавший и его родители, учащиеся и руководство техникума, истребована и изучена необходимая документация, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Напомним, днем 17 октября в соцсетях распространили видео, на котором предположительно пьяный старшекурсник избивает первокурсника. Как пишут родственники пострадавшего, причиной стал отказ дать сигареты нападавшему. После инцидента близкие подростка отвезли его в больницу, чтобы зафиксировать побои.