Пушкин против Лермонтова в воронежском Доме актера

Спектакль создал Андрей Мирошников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 октября в воронежском Доме актера в рамках цикла вечеров, посвященных поэзии, покажут премьеру спектакля «Пушкин/Лермонтов». Проект создал актер Камерного театра Андрей Мирошников. Участники музыкально-поэтического действа задались целью поразмышлять на тему, читают ли сейчас произведениях мэтром, которых называют «наше все», что за работа такая - писать стихи, зачем она?

В постановке прозвучат стихи Пушкина и Лермонтова в исполнении Андрея Аверьянова и Андрея Мирошникова, а также мелодии классиков в исполнении Яны Мирошниковой (скрипка).

Начало в 19.00 (12+)