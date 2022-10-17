Известный художник покажет воронежцам работы своих учеников

Алексей Загородных в центре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 октября в Доме архитектора откроется выставка «Студия ЗА_30». Свои работы воронежцам покажут известный художник Алексей Загородных и его ученики. Мастерская работает больше 30 лет.

В экспозиции будет представлено 55 работ (живопись и графика), созданных за последние два года. В выставке примут участие Александр Помогайбо, Алексей Терновых, Юлия Селина, Алина Солодина, Ольга Иванникова, Ольга Гнездилова и другие.

Выставку «Студия ЗА_30» можно посмотреть бесплатно до 31 октября со вторника по воскресенье с 15.00 до 20.00, понедельник - выходной.