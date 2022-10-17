В Воронежском театре драмы в шестой раз пройдет СИТО

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 и 27 октября в театре драмы имени Кольцова в шестой раз пройдет творческая лаборатория СИТО (Современное Исследование Театральных Объектов).

В рамках проекта на большой и малой сценах театра артисты представят публике эскизы трех спектаклей по произведениям современных драматургов в постановке молодых перспективных режиссеров: «Подтвердите, что вы человек» Аси Волошиной будет ставить Ирина Дремова (26 октября в 19.00), «Площадь защитников неба» Дмитрия Ретиха поставит Николай Берман (27 октября в 19.00), «Птичье молоко» Ульяны Гицаревой - режиссер Оксана Погребняк (27 октября в 21.00).

После показов, по традиции, пройдет обсуждение со зрителями. Интерес аудитории и станет тем самым «ситом», в результате просеивания через которое определят самое на сегодняшний момент ценное и важное, а какой-то из эскизов, возможно, станет репертуарным спектаклем Кольцовского.