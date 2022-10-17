Воронежцы могут посмотреть спектакль «Собачье сердце» онлайн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 октября Воронежский ТЮЗ запустит онлайн-трансляцию спектакля «Собачье сердце» на платформе «Культура.РФ».

Повесть Михаила Булгакова - произведение многоплановое, в котором можно увидеть и социальную антиутопию, и сатиру на современную автору действительность. В постановке Воронежского ТЮЗа на первый план выведена не только трагическая судьба Шарика/Полиграфа Полиграфовича Шарикова, мыслящего существа, чужой волей ставшего жертвой чудовищного по своей противоестественности эксперимента, но и путь ученого-экспериментатора, у которого есть возможность напрямую посмотреть в глаза своему детищу и ужаснуться.

В спектакле играют Ярослав Козлов, Сергей Смирнов, Олег Бондарь, Николай Байбаков, Анна Балицкая, Анастасия Гуменникова, Олег Столповский, Роман Лютиков, Никита Шершнев, Иван Маркушев, Игорь Скрынников.

Трансляция начнется в 19.00. 12+

В этом году уже прошли две онлайн-трансляции: театр кукол показал спектакль «Шинель», а ТЮЗ - постановку «Жизнь в вопросах и восклицаниях».