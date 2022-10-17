Воронежец прописал 4 мигрантов за ремонт своей квартиры

Полицейские поймали очередного воронежца на нарушении миграционного законодательства.

47-летний мужчина с 5 сентября по 16 октября прописал в своей трехкомнатной квартире на улице Электровозной четырех иностранцев. Естественно, воронежец не собирался реально предоставлять мигрантам жилье.

В отделе полиции мужчина признался, что договорился с иностранцами о вознаграждении в виде ремонта его квартиры, который не был сделан.

За фиктивную постановку на учет иностранцев подозреваемому грозит до трех лет заключения.