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Происшествия17 октября 2022 15:01

Воронежец прописал 4 мигрантов за ремонт своей квартиры

Жилье гастарбайтерам мужчина не собирался представлять
Ярослав ИВАНОВ

Полицейские поймали очередного воронежца на нарушении миграционного законодательства.

47-летний мужчина с 5 сентября по 16 октября прописал в своей трехкомнатной квартире на улице Электровозной четырех иностранцев. Естественно, воронежец не собирался реально предоставлять мигрантам жилье.

В отделе полиции мужчина признался, что договорился с иностранцами о вознаграждении в виде ремонта его квартиры, который не был сделан.

За фиктивную постановку на учет иностранцев подозреваемому грозит до трех лет заключения.