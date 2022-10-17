Воронежцам раскроют секреты Кольцова и Бунина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья продолжается акция «Воронежская литературная осень». 18 октября в юношеской библиотеке имени Кубанева (ул.Никитинская, 32) пройдет мастер-класс «По страницам творчества Кольцова». На встрече посетители узнают больше о знаковом для Воронежа поэте, ставшем также достоянием не только отечественной, но и мировой литературы, а также сделают литературную открытку с осенним пейзажем, стихами и портретом легендарного поэта. Начало в 11.00, вход свободный (12+).

А 20 октября в "Кубаневке" в рамках "Воронежской литературной осени" состоится вечер-портрет «Секрет Бунина», посвященный жизни и творчеству выдающегося представителя русской литературы. Программа даст возможность участникам ближе узнать жизненный путь Ивана Бунина, понять и полюбить его творчество. На вечере можно будет услышать бунинские стихотворения, увидеть документальные кадры зенита его славы и последних лет жизни. Начало в 15.30, вход свободный (12+).