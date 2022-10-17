В Воронеже пенсионер-рецидивист под угрозой ножа отобрал у собутыльника телеприставку, чтобы продать и купить спиртное

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Старики-разбойники» по-воронежски. Только не комедия, а криминальная драма произошла 16 октября в Коминтерновском районе.

Полицию вызвал 67-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что днем в своем доме на проспекте Труда выпивал с двумя знакомыми. Около 14.00 часов запасы алкоголя закончились, и для приобретения очередной партии спиртного 63-летней гость предложил хозяину дома продать что-нибудь из его имущества. А когда тот отказался, безработный собутыльник приставил к его шее кухонный нож и потребовал либо деньги, либо вещи. После чего сам забрал принадлежащие потерпевшему телевизионную приставку и пульт и ушел.

63-летнего подозреваемого-рецидивиста, неоднократно судимого и состоящего под административным надзором, задержали и изъяли у него похищенное имущество.

За разбой ему грозит до 10 лет заключения.