В Воронеж во второй раз прибыл «Поезд Победы»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 17 октября на первый путь железнодорожного вокзала Воронеж-1 прибыл «Поезд Победы». Передвижной музей с инсталляцией об ужасах Великой Отечественной приехал в столицу Черноземья во второй раз. На этот раз проект несколько обновили.

Голос девушки Лиды, рассказывающий в наушниках о тяжелых годах войны на пути к Великой Победе, проведет экскурсантов по составу словно участников сражений и свидетелей страшных и героических событий от Сталинграда до Берлина – с максимальным эффектом присутствия. Настолько реалистично сделаны экспозиции девяти вагонов, среди которых «Брестская крепость», «Концлагерь», «Санитарный», «Штабной». Эффект пребывания создают трехмерные панорамы, объемный звук, более 150 скульптур героев, театральное освещение и механические спецэффекты. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей - они наглядно воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки. У посетителей создается ощущение, что они едут в военном поезде, а за окнами вагонов идут бои.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этом году в поезде появилось два вагона. Один рассказывает об истории Донбасса, другой - посвящен неонацизму. Вход поезд из-за реалистичности событий концлагерей и неонацизма ограничен для детей, запрещена съемка. Посетить иммерсивную экспозицию можно еще 18 октября - бесплатно по регистрации.

А в здании железнодорожного вокзала Воронеж-1 открылась бесплатная выставка «На Донских рубежах». Передвижной проект отражает один из важнейших моментов Великой Отечественной - изгнание гитлеровцев с территории Воронежской области (к 80-й годовщине освобождения нашего края). Экспозиция рассказывает о трех образцовых наступательных операциях Красной Армии: Среднедонской, Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской. В экспозиции представлены уникальные музейные документы и фотографии, фронтовые письма и дневниковые записи, рисунки, предметы обмундирования, личные и мемориальные вещи, фрагменты военной техники и детали вооружения, отражающие стойкость и героизм наших воинов. Выставка побывала уже в Кантемировке и Богучаре, с 21 октября откроется в Россоши, с 28 октября – Лисках, с 4 ноября - на Осетровском плацдарме. Завершится проект выставкой в воронежском музее-диораме 11 ноября.