Коронавирус в Воронежской области на утро 17 октября: 172 человека заболели, 4 умерли

Полностью отказываться от масок пока рано. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Санитарные врачи предоставили противоречивую статистику по заболеваниям коронавирусом.

С одной стороны, продолжает снижаться число новых заражений. На этот раз COVID-19 обнаружили у 172 человек, 18 из них попали в больницы. При том что на утро 16 октября заболевших было 201, а госпитализированных – 17.

С другой, по-прежнему немало людей умирают от осложнений. На этот раз за сутки были еще четыре смерти. А на начало дня 16 октября сообщали о пяти летальных исходах.

В то же время немало больных выздоровели – 453. На утро 16 октября, напомним, избавились от COVID-19 гораздо меньше – 298 человек.