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Общество17 октября 2022 12:24

У воронежских браконьеров за третий квартал конфисковали 8 ружий, 51 сеть и 4 капкана

За три месяца экологи составили 80 административных протоколов о нарушениях в сфере охоты
Ярослав ИВАНОВ
фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Экологи подвели итоги работы по охране животных за третий квартал. Цифры конфискованного показывают, что не все выезжающие в лес соблюдают правила охоты и закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.

Сотрудники казенного учреждения Воронежской области «Охрана животного мира за третий квартал провели 744 рейда на территории общедоступных охотничьих угодий региона.

- Составили 80 административных протоколов, изъяли восемь единиц охотничьего огнестрельного оружия, 51 сеть и четыре капкана, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.