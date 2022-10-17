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Звезды17 октября 2022 12:10

В Воронеже пройдет благотворительный концерт в поддержку мобилизованных

Собранные средства направят в помощь мобилизованным землякам
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 ноября в столице Черноземья пройдет большой благотворительный концерт «Воронеж ZA наших!» - мероприятие организуют в поддержку военнослужащих, мобилизованных из Воронежской области.

В программе примут участие ансамбль русской песни «Воронежские девчата», ансамбль «Отрада», симфонический оркестр Воронежского концертного зала, эстрадный хор Fermata, мужской хор Воронежской филармонии и другие коллективы.

Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку мобилизованных земляков.

Концерт пройдет 9 ноября в 19.00 в ВКЗ. 12+