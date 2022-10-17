В центре Воронежа обнаружили покалеченную уральскую сову

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Воронежские зоологи-волонтеры спасают покалеченную сову, невесть как оказавшуюся в центре города. В центр помощи диким животным "Сердце леса" вечером 16 октября позвонили очевидцы, обнаружившие птицу на территории одного бара: она там сидела несколько часов и не улетала. Приехавшие активисты определили, что в каменных джунглях оказалась совершенно не характерная для нашего региона птица - уральская длиннохвостая неясыть. Возможно, она попала на нашу территорию во время миграции.

- Ветврач выявил у совы черепно-мозговую травму, трещину в клюве, закрытый перелом бедренной кости. Ей необходима операция, - сообщили в центре помощи диким животным "Сердце леса".

Сердобольные воронежцы уже собрали деньги на медицинскую помощь и корм птице.