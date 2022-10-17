В Воронеже из-за игры "Факела" со "Спартаком" перекроют улицы у стадиона

схема мэрии Воронежа

Из-за домашней игры «Факела» со «Спартаком» на Кубок России, которая пройдет 19 октября в 18.00, воронежцев ждут изменения в движении транспорта. Ограничения коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов, где пройдет игра.

Как сообщает мэрия, с 18.00 18 октября до 22.00 19 октября запретят парковку на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Феоктистова);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 00.00 до 22.00 19 октября будет запрещено движение транспорта на участках улиц:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Также на этих участках будет ограничен выезд с дворовых территорий (проход для пешеходов останется свободным). На период перекрытия автобусные маршруты №№ 58 (бывш. № 58В), 76, 76С, 49Б скорректируют путь следования:

– автобусы маршрута № 58 направят с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

– №№ 76, 76С, 49Б – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.

Напомним, с 11 утра 17 октября в кассах Центрального стадиона профсоюзов начали продавать бумажные билеты на матч Фонбет Кубка России «Факел» – «Спартак» - в одни руки не больше двух билетов.