В Воронежской области в конкурсе «Народный участковый» во второй раз победил полицейский из Каширского района

Максим Стряпчих. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На сайте регионального ГУ МВД завершилось онлайн-голосование регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». В нем участвовали более трех тысяч пользователей Сети. В итоге второй год подряд победил старший участковый МВД России по Каширскому району Максим Стряпчих. Он опередил коллег из 19 территориальных органов полиции.

В органах внутренних дел Максим Игоревич начал работать 15 лет назад. В службу участковых его направили в 2012 году по распределению после окончания Воронежского института МВД России.

Сейчас майор Максим Стряпчих обслуживает участок, на территории которого находятся три села: Данково, Старина и Левая Россошь, история которого насчитывает более двух столетий. Живут в них четыре тысячи человек.

Максим Стряпчих уже побеждал на региональном этапе конкурса «Народный участковый» в 2017 году. В 2020-м Максим Игоревич окончил Воронежский университет правосудия. На героя легендарного сериала он похож высоким профессионализмом и тем, что женат, но в отличие от героя Сергея Безрукова в семейной жизни счастлив, воспитывает двух дочерей.

Накануне своего профессионального праздника майор Стряпчих будет представлять Воронежскую область в финале конкурса.