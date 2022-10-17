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Общество17 октября 2022 10:16

Воронежцы могут задать вопросы заместителю коммерческого директора «РВК-Воронеж»

Вера Щербинина ответит на них в эфире радио «КП»
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 октября в 13 часов в гости на радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM) придет заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Представитель водоканала расскажет об акциях по списанию долгов и пеней, о вариантах снижения платы, а также о возможностях цифровых сервисов. Как установить счетчик и правильно оформить поверку? Что делать для снижения платы за полив? Как распознать фальшивые извещения об оплате? Эти и другие темы обсудим во время эфира.

Если у вас есть вопросы по услугам водоканала, присылайте их на нашу почту kp.vrn@phkp.ru или в соцсети - ВК и ОК.