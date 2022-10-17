Сергей Юран рассказал о желании возглавить воронежский «Факел»

Сергей Юран. Фото с сайта ФК "Химки". Фото: другой источник.

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал в интервью «Матч ТВ», что входил в список кандидатов на пост наставника «Факела» после отставки Олега Василенко. Однако конкретных предложений так и не дождался. После чего главным утвердили Дмитрия Пятибратова.

Ранее Сергей Юран заявил, что хотел бы поработать в Воронеже. Его вдохновляет футбольная атмосфера в нашем городе, практически всегда заполненный стадион. Да и команда, игроков которой он реально оценил как не сильно превышающих уровень ФНЛ, зато компенсирующих их недостаток боевитостью. Юран также дал прогноз, что «Факел» все же сумеет удержаться в Премьер-лиге.

Напомним, после 13 тура «Факел» с 11 очками идет в зоне стыков – на 14 месте.