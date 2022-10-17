В Воронежской области за три дня на горячую линию по вопросам мобилизации позвонили почти 3 тысячи человек

На горячую линию по телефону 122 с 14 по 16 октября позвонили 2 988 раз. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

Людям, в частности, разъясняют, что нового в процессе мобилизации. Так недавно сообщили, что от призыва на военную службу освобождают отцов и матерей троих и более детей, которым еще не исполнилось 16 лет.

Напомним, жители Воронежской области также могут обратиться с вопросами, либо пожаловаться на безобразия в прокуратуру по телефонам: 8-473-260-89-89 (с 09.00 до 18.00) и 8-910-242-89-89 (с 18.00 до 09.00).