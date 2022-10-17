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Происшествия17 октября 2022 8:02

В Воронежской области в ДТП с тремя машинами пострадали два водителя и 16-летняя девушка

Авария случилась в Острогожском районе
Юрий КОЗЛОВ
"Крайслер" после аварии.

"Крайслер" после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 15 октября, в 19.45 на 13 километре дороги Острогожск-Шубное в Острогожском районе случилась крупная авария.

39-летний местный житель, руливший «Крайслером Вояджер», врезался на своей полосе в «Ладу-217050» и выехал на встречную, где столкнулся с «Ладой-Калиной».

37-летний водитель «Лады-Калины», местный житель, и мужчина, руливший «Крайслером», попали в больницу. Также госпитализировали 16-летнюю девушку из Белгородской области. Она ехала в «Ладе-Калине». 23-летний житель Острогожского района, руливший «Ладой-217050», серьезных травм не получил.

Одна из "Лад" сильно покорежена.

Одна из "Лад" сильно покорежена.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют причину странного маневра водителя «Крайслера», который привел к аварии.