В Воронежской области к 2024 году обещали организовать круглосуточное дежурство вертолетов санитарной авиации

Вертолеты санитарной авиации уже круглосуточно дежурят в четырех районах Воронежской области. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Все вертолетные площадки Воронежской области, предназначенные для транспортировки тяжелых больных или раненных в ДТП или во время других ЧП, будут работать круглосуточно к 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Их также планируют привести в полное соответствие с современными аэронавигационными требованиями.

В 2022 году уже начали круглосуточную работу четыре посадочных площадки: при Бобровской, Борисоглебской, Павловской и Таловской районных больницах. Более современное оборудование поставили на территории Россошанской. В 2023 году планируют провести реконструкцию сортировочно-эвакуационной площадки при Бутурлиновской районной больнице, направленную на круглосуточный прием вертолетов.

Напомним, 5 октября из Богучарской районной больницы пришлось отправлять в Воронеж на вертолете 15-летнего мальчика с ножом в голове. Его ранил на перемене одноклассник. Подростка удалось спасти.