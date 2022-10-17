В Воронеже «Волга» врезалась в дерево

"Волга" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 16 октября, около семи часов утра случилась авария в районе СХИ, богатом на лесополосы. У дома № 10 на улице Морозова 54-летний водитель «Волги», житель Воронежа, ехавший по Ломоносова со стороны Докучаева, потерял контроль над машиной. Его вынесло на левую обочину. Там «Волга» врезалась в дерево.

Водитель получил травмы, его отвезли в больницу. У «Волги» вылетели передние стекла, а капот сильно погнуло.

- Всего 16 октября в Воронежской области случилось 77 ДТП, из них в Воронеже – 50, на дорогах в районах – 19, на федеральных трассах – 8. В шести авариях получили травмы девять человек. Автоинспекторы задержали 20 пьяных водителей и еще 23 выехавших на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.