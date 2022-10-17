Аналитики HeadHunter поставили Воронежскую область на 45 место в России по уровню предлагаемых зарплат

Многим воронежцам едва хватает денег от зарплаты до зарплаты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики HeadHunter провели исследование, в котором определили средние предлагаемые заработные платы в регионах России.

В Воронежской области средняя зарплата для соискателей – 46 557 рублей. Вроде бы не так уж плохо. Но это как средняя температура по больнице. Не забываем об элитных вакансиях для IT-cпециалистов и руководящих работников. Им могут предлагать деньги и больше 200, и даже более 500 тысяч.

Так вот, 46,5 тысяч – это на 12 процентов ниже, чем среднее предложение зарплаты в России (54 948 рублей).

На фоне лидеров по этому показателю: Магаданской области (79 719 руб.), Чукотского АО (78 950 руб.), Ямало-Ненецкого АО (76 860 руб.), Москвы (76 156 руб.) и Сахалинской области (69 784 руб.) Воронежская смотрится совсем уж бледно. И 45 место в рейтинге – это совсем не золотая середина.

- Как правило, чем более развита экономика региона, тем более высокие зарплаты предлагают работодатели. Кроме того, ощутимо влияет и географический фактор: регионы России сильно отличаются по климатическим условиям, а значит, и по нагрузке на здоровье работников. Чтобы компенсировать это, введены районные коэффициенты, самые высокие – в регионах Крайнего Севера. Также на уровне предлагаемых зарплат сказывается специфика занятости: например, в регионах, где преобладает вахтовый метод, зарплаты традиционно выше, - прокомментировали итоги исследования Валерия Иванова, руководитель пресс-службы hh.ru ЦФО.