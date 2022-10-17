В райцентре Анна Воронежской области «Лада» протаранила закусочную автовокзала

"Лада" остановилась в каких-то сантиметрах от столиков. Фото: "Подслушано АННА" ВКонтакте.

В паблике «Подслушано АННА» ВКонтакте выложили фото «Лады», въехавшей в закусочную автовокзала этого райцентра Воронежской области. Машина снесла дверь и остановилась в нескольких сантиметрах от столиков. Посыпались насмешливые комментарии, сводящиеся к рекламному слогану: «Ты не ты, когда голоден».

Очевидцы ДТП зубоскалов пристыли. Вера Землянникова сообщила, что водителю стало плохо и с сердцем, и она лично вызвала скорую. Другой свидетель аварии заявил, что у мужчины за рулем подскочило давление, и он потерял сознание. И заметил, что торопиться смеяться, когда не разобрался в ситуации, не стоит, получается в итоге очень некрасиво.