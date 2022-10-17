На трассе под Воронежем сгорела «Мазда»

В субботу, 15 октября, около 20.30 в Каширском районе на 22 километре трассы Воронеж-Нововоронеж загорелась «Мазда».

- В дежурную часть о пожаре сообщили в 20.36. На место ЧП выехали четыре наших специалиста на одной машине. Пожар ликвидировали в 20.50. Однако к тому времени автомобиль сгорел полностью. На пожаре никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 15 октября в 12.48 похожий пожар случился на 50 км трассы Воронеж – Луганск в Хохольском районе. Там загорелся внедорожник Great Wall Hover. Пожар потушили в 13.05, но машины тоже практически ничего не осталось.