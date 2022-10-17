В Воронеже в ноябре снесут 14 незаконно установленных киосков

Воронеж продолжает избавляться от киосков, установленных без согласования с властями. На этот раз в ноябре решили снести 14 из них.
На слом пойдут девять киосков и других сооружений, относящихся к торговым объектам, в Коминтерновском районе по следующим адресам:
холодильное оборудование на Московском проспекте, 8;
морозильный ларь и холодильное оборудование на Московском проспекте, 17;
Московский проспект, 100;
морозильный ларь на Московском проспекте, 114;
Московский проспект, 179/6;
улица Владимира Невского, 59;
два киоска на улице Генерала Лизюкова, 16;
холодильное оборудование на улице Хользунова, 38;
морозильный ларь и холодильное оборудование на улице Новгородская, 126.
Еще пять киосков будут снесены в Советском районе. Уберут незаконные конструкции по следующим адресам:
улица Пеше-Стрелецкая, 92 и 108;
улица Южно-Моравская, 62;
улица Якира (медико-санитарная часть № 97);
проспект Патриотов, 31а.
Кстати, теперь власти имеют право утилизировать снесенные киоски. Если в течение трех месяцев владелец не обращается за своими конструкциями, их сдадут на металлолом. А вырученные деньги поступят в бюджет города.