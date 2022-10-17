В Воронеже в ноябре снесут 14 незаконно установленных киосков

Воронеж продолжает избавляться от киосков, установленных без согласования с властями. На этот раз в ноябре решили снести 14 из них.

На слом пойдут девять киосков и других сооружений, относящихся к торговым объектам, в Коминтерновском районе по следующим адресам:

холодильное оборудование на Московском проспекте, 8;

морозильный ларь и холодильное оборудование на Московском проспекте, 17;

Московский проспект, 100;

морозильный ларь на Московском проспекте, 114;

Московский проспект, 179/6;

улица Владимира Невского, 59;

два киоска на улице Генерала Лизюкова, 16;

холодильное оборудование на улице Хользунова, 38;

морозильный ларь и холодильное оборудование на улице Новгородская, 126.

Еще пять киосков будут снесены в Советском районе. Уберут незаконные конструкции по следующим адресам:

улица Пеше-Стрелецкая, 92 и 108;

улица Южно-Моравская, 62;

улица Якира (медико-санитарная часть № 97);

проспект Патриотов, 31а.

Кстати, теперь власти имеют право утилизировать снесенные киоски. Если в течение трех месяцев владелец не обращается за своими конструкциями, их сдадут на металлолом. А вырученные деньги поступят в бюджет города.