В Воронежской области водителей предупредили о гололедице на дорогах

По трассе "Дон" сейчас лучше ехать не очень быстро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водителей, едущих через Воронежскую область по трассе «Дон», предупредили о возможной гололедице на дорогах.

В ночь на понедельник, 17 октября, местами по области синоптики прогнозировали заморозки с понижением температуры до -3 градусов. Утром, хотя столбик термометра и поднялся, на дорогах все еще может быть скользко. Водителей просят быть особенно внимательными и, соблюдая дистанцию, ехать с запасом расстояния до ближайшей машины.

В следующий раз гололедица, по прогнозам синоптиков, возможна в ночь на 21 октября. Метеорологи предполагают, что температура вновь опустится до нуля.