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Общество17 октября 2022 5:23

В Воронежской области водителей предупредили о гололедице на дорогах

Утром надо ехать осторожнее
Юрий КОЗЛОВ
По трассе "Дон" сейчас лучше ехать не очень быстро.

По трассе "Дон" сейчас лучше ехать не очень быстро.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водителей, едущих через Воронежскую область по трассе «Дон», предупредили о возможной гололедице на дорогах.

В ночь на понедельник, 17 октября, местами по области синоптики прогнозировали заморозки с понижением температуры до -3 градусов. Утром, хотя столбик термометра и поднялся, на дорогах все еще может быть скользко. Водителей просят быть особенно внимательными и, соблюдая дистанцию, ехать с запасом расстояния до ближайшей машины.

В следующий раз гололедица, по прогнозам синоптиков, возможна в ночь на 21 октября. Метеорологи предполагают, что температура вновь опустится до нуля.