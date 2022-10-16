В Воронеже стартует продажа бумажных билетов на матч Фонбет Кубка России «Факел» – «Спартак»

В понедельник, 17 октября, в кассах Центрального стадиона профсоюзов начнут продавать бумажные билеты на матч Фонбет Кубка России «Факел» – «Спартак». В одни руки можно будет купить не больше двух билетов, сообщают организаторы.

17 и 18 октября на арене будут открыты две кассы: одна на Центральной трибуне (ул. Студенческая) и одна на Восточной (ул. Фридриха Энгельса). В непосредственно в день игры приобрести билеты будет можно в четырех кассах – по две на Центральной и Восточной трибунах.

Время работы касс:

17 октября – с 11 до 19 часов

18 октября – с 11 до 19 часов

19 октября – с 11 до 19 часов.