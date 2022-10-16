Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 16:33

В Воронеже сначала потеплеет, а потом пойдут дожди

Перелом погоды произойдет в среду
Ирина КАЗАНИНА
Осень - капризная дама

Осень - капризная дама

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Синоптики рассказали, что на новой неделе погода в Воронеже будет по-осеннему капризной. В понедельник ожидается переменная облачность с дневной температурой +11, но ночь будет холодной – всего 4 градуса тепла.

Во вторник, 18 октября, резко потеплеет до +15, что захочется поверить в очередное бабье лето. Но погода обманет, и уже 19 числа зарядят осенние дожди. В этот день станет прохладнее на 3 градуса. Ночная температура не превысит 7 градусов.

Осадки будут нарастать и сохранятся в регионе до конца рабочей недели. Под проливным дождем начнет падать температура, к выходным термометры замрут на отметке +7…+8 градусов. Зато дожди прекратятся.