В Воронеже сначала потеплеет, а потом пойдут дожди

Осень - капризная дама Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Синоптики рассказали, что на новой неделе погода в Воронеже будет по-осеннему капризной. В понедельник ожидается переменная облачность с дневной температурой +11, но ночь будет холодной – всего 4 градуса тепла.

Во вторник, 18 октября, резко потеплеет до +15, что захочется поверить в очередное бабье лето. Но погода обманет, и уже 19 числа зарядят осенние дожди. В этот день станет прохладнее на 3 градуса. Ночная температура не превысит 7 градусов.

Осадки будут нарастать и сохранятся в регионе до конца рабочей недели. Под проливным дождем начнет падать температура, к выходным термометры замрут на отметке +7…+8 градусов. Зато дожди прекратятся.