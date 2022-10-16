На выплату пособий жителям Воронежской области выделили более 6 миллиардов рублей

Круглый стол прошел в Областном Доме журналистов Фото: Софья МАНЬКОВА

В Воронежской области на выплату пособий выделили 6,3 миллиарда рублей. Деньги предназначались на выплаты беременным женщинам, пенсионерам и молодым родителям. Об этом рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Воронежского регионального отделения Фонда соцстрахования Стаканова Ольга Юрьевна.

Перед участниками и гостями выступил также управляющий ВРО ФСС Остапенко Юрий Алексеевич. Он рассказал, как в регионе трансформировалась социальная сфера. По словам Остапенко, если раньше выплаты производились страхователем по документам, которые предоставлял гражданин, то теперь воронежцам, благодаря программе «Проактивные выплаты», не приходится подтверждать свое право на пособие выписками и другими документами.

Представитель ФСС добавил, что для полного перехода в беззаявительный режим понадобилось пять лет. Теперь у ведомства есть вся нужная информация, чтобы назначать пособия в проактивном режиме: Фонд самостоятельно запрашивает информацию во внешних источниках и она поступает автоматически.

Главный специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Шкурина Юлия Николаевна отметила удобство системы как для работодателей, так и для граждан. К примеру, листок нетрудоспособности, если он подан в электронном виде, нельзя потерять.

Отслеживать свои выплаты можно в личном кабинете на портале Госуслуг или же в специальном приложении «Социальный навигатор». Меньше бумажной работы теперь и у бухгалтеров. Кроме того, вероятность того, что пособие не будет выплачено довольно низкая, поскольку все вопросы решаются быстро и напрямую со страхователями.