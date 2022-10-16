Среди погибших на военном полигоне в Белгородской области нет воронежцев

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших вчера в воинской части в Белгородской области.

- Эта атака выходит за пределы единичного теракта. Под угрозой — наша свобода и наше безопасное будущее. Но мы не единожды видели невероятное единение народа-победителя в подобные сложные минуты. Наше общее русское возмездие будет неотвратимым, жёстким и профессионально исполненным. Уверены, каждый солдат и командир обрушат на врага свою ярость и силу. Мы победим, - отметил глава региона в телеграм-канале правительства области.

По предварительной информации правительства, среди жертв и раненых в результате теракта нет жителей Воронежской области.