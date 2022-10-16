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Общество16 октября 2022 15:14

70 добровольцев навели порядок на набережной Воронежа

Субботник прошел 15 октября
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Последний субботник осени провели добровольцы 15 октября на набережной Авиастроителей в Воронеже. В акции приняли участие 70 человек.

- 70 человек пришли поддержать нашу инициативу убрать мусор и провести вместе вечер на берегу водохранилища! – поделились организаторы субботника. - Кстати, закат был потрясающий! Специально для счастливых людей города Воронежа!

Итогом уборки стали 40 мешков с бытовым мусором, более 10 покрышек и куча крупногабаритного мусора. Всё это лежало в прибрежной зоне и загрязняло не только берег, но и водоем.