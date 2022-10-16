Жительница Воронежской области пыталась за 18 тысяч купить лояльность полицейского

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

35-летнюю жительницу Бобровского района задержали по подозрению в даче взятки сотруднику полиции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 13 октября текущего года в Боброве проводился рейд, в ходе которого полицейские выявили факт продажи предпринимательницей контрафактных шуб.

Женщину вызвали в отдел, где она предложила заместителю начальника полиции незаконное денежное вознаграждение, чтобы он не проводил в отношении нее процессуальную проверку. - Несмотря на разъяснения сотрудника полиции о том, что данные действия являются уголовно-наказуемым деянием, злоумышленница попыталась передать находящемуся при исполнении обязанностей должностному лицу денежные средства в размере 18 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейский от денег отказался и сообщил о коррупционном предложении начальству.

В отношении подозреваемой следственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Фигурантке грозит до 8 лет лишения свободы.