Под Воронежем иномарка съехала в кювет: два человека в больнице

В субботу в Панинском районе на дороге «Панино-Борщев-с.Большой Мартын» произошла авария, в которой пострадали два человека. По предварительным данным, 17-летний воронежец на автомобиле «Ауди А6» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

В результате ДТП ранения получили сам водитель и его 18-летний пассажир, также житель Воронежа. Молодых людей доставили в больницу.

По данному аварии полицейские проводят проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.