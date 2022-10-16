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Происшествия16 октября 2022 7:19

Под Воронежем иномарка съехала в кювет: два человека в больнице

За рулем автомобия находился несовершеннолетний водитель
Ирина КАЗАНИНА

В субботу в Панинском районе на дороге «Панино-Борщев-с.Большой Мартын» произошла авария, в которой пострадали два человека. По предварительным данным, 17-летний воронежец на автомобиле «Ауди А6» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

В результате ДТП ранения получили сам водитель и его 18-летний пассажир, также житель Воронежа. Молодых людей доставили в больницу.

По данному аварии полицейские проводят проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.