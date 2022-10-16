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Общество16 октября 2022 14:04

В воронежском микрорайоне высадили 18 новых деревьев

В экологической акции приняли участие учащиеся школы №7
Ирина КАЗАНИНА
Фото управления экологии Воронежа

Фото управления экологии Воронежа

Фото: Предоставлено

В сквере воронежского микрорайона Таврово в рамках экологической акции высадили 18 саженцев катальпы. Это южное растение отличается быстрым ростом, хорошо адаптировано к климатическим условиям нашей полосы, а в теплое время года красиво цветёт. Все саженцы – крупномеры с комом земли. Такой посадочный материал, по словам экологов, имеет хорошие показатели приживаемости.

Школьники, которые приняли участие в озеленении сквера, пообещали внимательно следить за сохранностью деревьев.

Сквер в микрорайоне благоустроили в 2021 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».