В воронежском микрорайоне высадили 18 новых деревьев

Фото управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

В сквере воронежского микрорайона Таврово в рамках экологической акции высадили 18 саженцев катальпы. Это южное растение отличается быстрым ростом, хорошо адаптировано к климатическим условиям нашей полосы, а в теплое время года красиво цветёт. Все саженцы – крупномеры с комом земли. Такой посадочный материал, по словам экологов, имеет хорошие показатели приживаемости.

Школьники, которые приняли участие в озеленении сквера, пообещали внимательно следить за сохранностью деревьев.

Сквер в микрорайоне благоустроили в 2021 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».