В Воронеже подвели итоги ежегодного поэтического конкурса

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В управе Ленинского района подвели итоги ежегодного открытого конкурса чтения стихов воронежских поэтов «Кольцовский край» среди школьников, который проводится в рамках Кольцовско-Никитинских дней поэзии и искусства.

В онлайн конкурсе, организованном управой Ленинского района, отделом образования Ленинского и Центрального районов приняли участие 32 чтеца из муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Конкурсанты записывали видеоролики с исполнением произведений воронежских поэтов Алексея Кольцова, Ивана Никитина, Ивана Бунина, а компетентное жюри оценивало соответствие выбранных произведений тематике Конкурса и возрастной группе; применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, темпа, тембра, эмоционально - экспрессивной окрашенности выступления; образ сценической одежды) для реализации художественного замысла автора.

В эти дни в библиотеках района работают тематические книжные выставки, где посетители могут почитать известные произведения авторов и услышать интересные рассказы о жизни и творчестве великих писателей и поэтов.

По словам организаторов с основной задачей - приобщением молодежи к литературному наследию прославленных земляков, в том числе с использованием современных информационно-компьютерных технологий конкурс успешно справляется.