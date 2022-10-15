Житель Воронежа перевел мошенникам 4,3 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Жертвой дистанционных мошенников стал 49-летний житель Воронежа. Он умудрился перевести аферистам несколько млн рублей. Когда понял, что его обманули, обратился в полицию. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчине злоумышленники направили уведомление через мессенджер. Увидев послание от представителя Банка России, воронежец испугался и вступил в переписку. Не разобравшись, что общается с мошенником.

Горожанина убедили, что он должен создать электронные чеки, на которые необходимо взять кредиты. В итоге потерпевший перевел и личные накопления, и три кредита, которые оформил на себя. Он лишился более 4,3 млн рублей. Поняв, что его обманули, воронежец обратился за помощью в правоохранительные органы.