В Воронеж из Курска прибудет группа мобилизованных

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
Вчера, 14 октября из Курска в Воронеж отправили группу мобилизованных. Они будут готовится на базе сформированного учебного центра. Перед отправкой с мужчинами пообщались глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, военком Игорь Ясько и священник Олег Чабанов.
Также с курянами побеседовал ефрейтор Александр Ведов, обладатель медали «За отвагу». Он имеет боевой опыт на Украине. С военными поделился важной информацией: как вести себя в районе проведения спецоперации.
Напомним, что из-за частичной мобилизации призывную кампанию, которая должна была начаться 1 октября, перенесли на 1 ноября. Это связано с большой нагрузкой на военкоматы.