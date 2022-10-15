В Воронеж из Курска прибудет группа мобилизованных

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Вчера, 14 октября из Курска в Воронеж отправили группу мобилизованных. Они будут готовится на базе сформированного учебного центра. Перед отправкой с мужчинами пообщались глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, военком Игорь Ясько и священник Олег Чабанов.

Также с курянами побеседовал ефрейтор Александр Ведов, обладатель медали «За отвагу». Он имеет боевой опыт на Украине. С военными поделился важной информацией: как вести себя в районе проведения спецоперации.

Напомним, что из-за частичной мобилизации призывную кампанию, которая должна была начаться 1 октября, перенесли на 1 ноября. Это связано с большой нагрузкой на военкоматы.