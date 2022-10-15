Очередную партию помощи передали мобилизованным из Воронежской области

Мобилизованным передали очередную партию помощи. Груз приобрели на средства, переданные региональными властями, представителями бизнеса и жителями Воронежской области, переводящие деньги в специальный фонд. Передачу проконтролировал губернатор Александр Гусев. Об этом сообщили в облправительстве 15 октября.

Партия предназначена для военнослужащих, дислоцирующихся в соседнем регионе. Там сейчас проходят боевое слаживание мобилизованные. Груз состоит из средств связи и РЭБ, коптеров, одежды, обуви, питания и предметов быта.

Александр Гусев подчеркнул, что мы не делим мобилизованных на своих и чужих, поскольку в сводных воинских соединениях есть как воронежцы, так и парни из других регионов. Все одинаково будут обеспечены необходимым.

Также Минобороны и другие профильные ведомства в достаточной мере выдают всё необходимое непосредственно уже в воинских частях – бронежилеты, каски, оружие, боекомплекты и тому подобное.