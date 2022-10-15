В Воронеже полицейские задержали угонщика автомобиля

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Вчера вечером, 14 октября, произошло ДТП на улице Фёдора Тютчева в Воронеже. На место для оформления прибыли полицейские. И выяснилось, что за рулем автомобиля «Форд Фокус» сидел не владелец, а ранее судимый за имущественные преступления 26-летний мужчина. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Оказалось, мужчина выпивал со своим 31-летним приятелем в квартире в Железнодорожном районе, тот и был хозяином иномарки. Когда товарищ уснул, угонщик решил съездить за новой партией спиртного. Взял ключи приятеля от иномарки, выехал на его автомобиле и попал в ДТП.

Полицейские сообщили владельцу «Форда» о случившемся и возбудили против угонщика уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем.