В воронежском селе местный житель забил до смерти зятя табуреткой и двумя лопатами

Фото СУ СКР по региону

Трагедия произошла в селе Манино Калачеевского района. Местный житель до смерти забил бывшего мужа сестры табуреткой, лопатами и палкой. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд, сообщили в пресс-службе регионального управления СК в субботу, 15 октября.

Следователи установили, что 5 июля 2022 года 41-летний мужчина пришёл в гости к матери, с которой также жил бывший муж его сестры. Мужчины давно были в ссоре, на этот раз встреча переросла в драку. Обвиняемый начал избивать бывшего зятя по голове, туловищу, рукам и ногам табуретом, снегоуборочной и штыковой лопатами, деревянной палкой. Затем мужчина позвонил сестре, рассказал о произошедшем и сбежал с места происшествия.

Когда сестра нападавшего вернулась домой, она вызвала полицию и скорую. Однако бывший муж скончался.

На предварительном следствии обвиняемый частично признал вину, рассказав, что действительно избил свояка. Его заключили под стражу. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (ч.4 ст.111 УК РФ), с обвинительным заключением передали в суд.