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Общество15 октября 2022 9:15

В Воронежской области выявили менее 300 случаев ковида

Трое человек скончались от осложнений
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки медики выявили 263 случая заражения. Из них госпитализация потребовалась 38 пациентам. Данными поделились в федеральном оперативном штабе в субботу, 15 октября.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 307 воронежцев. Всего же с начала пандемии в регионе выявили немногим свыше 463 тысяч случаев коронавируса.

Кроме того, за сутки от осложнений, вызванных ковидом, умерли еще три пациента. При этом выписали из стационаров и сняли с амбулаторного лечения 718 больных.