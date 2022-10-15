В районе Воронежской области мобилизованным передали экипировку и снаряжение

Фото из телеграм-канала Ольховатского района

В Ольховатском районе для мобилизованных земляков закупили экипировку и снаряжение. Идею собрать наших солдат, участвующих в спецоперации на Украине, поддержали глава района Геннадий Берченко, его заместители, предприниматели, депутаты, работники лакокрасочного завода и других предприятий и учреждений муниципалитета. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале райадминистрации.

Мобилизованным передали дождевики, спальные мешки, сменное теплое белье, разгрузочные жилеты, горелки с газовыми баллонами, налобные фонари, резиновые утепленные сапоги, аптечки. Для удобства заказали армейские вещмешки. Экипировку и снаряжение будут складывать в них.

Хлопоты по закупке экипировки и снаряжения взяли на себя руководители предприятия «АВС Фарбен» Олег и Елена Ащеуловы. По состоянию на 14 октября на закупку для мобилизованных было вложено порядка 1,2 млн рублей.