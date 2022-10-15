В Воронеже осудят мужчину, расчленившего труп матери и выбросившего ноги в водохранилище

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Житель Воронежа, случайно убивший свою мать, затем расчленившего ее труп, а части выбросившего в разных местах, окажется на скамье подсудимых. Расследование его уголовного дела завершено. Об этом 14 октября сообщили в Левобережном районном суде.

Как установило следствие, пьяный мужчина в тот день поссорился с матерью из-за того, что она упрекала его за злоупотребление алкоголя. В порыве эмоций мужчина размахнулся и дважды ударил ее. Женщина потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о жесткую, бетонную поверхность стены и пола. Мужчина, поскольку был пьян, не удержался на ногах и упал сверху на грудную клетку матери. Женщина скончалась.

После этого мужчина решил скрыть следы преступления. Он ручной ножовкой расчленил тело и выбросил останки в разных местах. Ноги – в воронежское водохранилище. Их нашли рыбаки. Куда пропали остальные части тела он не помнит.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой части статьи — до 2 лет лишения свободы.