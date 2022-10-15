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Происшествия15 октября 2022 6:51

В Воронежской области легковушка вылетела в кювет: пострадали 2 пенсионерки

Женщин по скорой увезли в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла на трассе в Петропавловском районе. «Нива» вылетела с проезжей части в кювет и врезалась в дерево. В результате пострадали две пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 15 октября.

Инцидент произошел днем ранее примерно в 09.00 на 69-м км автодороги «Петропавловка – Новобогородицкое». По предварительным данным, 73-летний местный житель на «Ниве» (ВАЗ-213100) ехал со стороны райцентра в направлении села Глубокое, но не справился с управлением, что и привило к ДТП.

Две пассажирки – местные жительницы 64 лет и 71 года получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

По данному факту полицейские продолжают проводить проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.